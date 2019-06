Crisi Usa-Iran, attacco a due petroliere nel Golfo dell’Oman

Le petroliere Front Altair, battente bandiera di Panama, e la Kokuka Courageous, battente bandiera delle Isole Marshall, hanno dichiarato lo stato di emergenza al largo nel Golfo dell’Oman. Entrambe le imbarcazioni, cariche di greggio proveniente dalla penisola araba, avrebbero perso propulsione e starebbero andando a fuoco.

La conferma è arrivata dal gruppo britannico per la sicurezza marittima, che ha consigliato alle altre imbarcazioni di passaggio nella zona di usare la massima cautela. La Quinta Flotta statunitense ha risposto alle richieste di soccorso delle due navi cariche di greggio. Secondo quanto riferito dai media iraniani, sono stati portati in salvo i 44 membri degli equipaggi a bordo delle due navi. Secondo quanto riferito dall’agenzia Associated Press, un uomo sarebbe rimasto lievemente ferito.

Aumento del costo del petrolio

A seguito della notizia dell’incidente, il prezzo del petrolio ha fatto registrare un’impennata. Il Wti (West Texas Intermediate) è salito di 1,29 dollari, raggiungendo il prezzo di 52,43 dollari al barile, mentre il Brent, estratto nel mare del Nord, è aumentato di 1,68 dollari, arrivando a quota 61,65 dollari al barile.

I precedenti attacchi alle petroliere in transito

Già il 12 maggio scorso, quattro petroliere erano state attaccate al largo della costa di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. L’attacco era stato portato a compimento mediante l’uso di mine navali magnetiche, secondo quanto riferito da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Norvegia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Lo scambio di accuse tra Iran e Stati Uniti

Immediate le accuse degli Stati Uniti all’Iran, che però ha negato di essere coinvolto negli incidenti. Teheran ha rimandato indietro le accuse sostenendo che la responsabilità degli attacchi fosse da imputare a «sabotatori di un Paese terzo».

