«Salvini muori, infame», parla l’autore della t-shirt incriminata (con le frasi del leghista) – L’intervista

Giampietro Belotti ha 34 anni, è di Bergamo, e sabato era all’ultima tappa del Pride month italiano, a Milano. La notorietà di queste ultime ore la deve a una maglietta e a una foto postata su Facebook dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Nell’immagine, Giampietro indossa un cappello da generale nazista e una t-shirt rosa con alcune scritte tra cui «Salvini muori», «Salvini crepa», «Salvini bastardo». La foto è stata ripresa dal ministro che l’ha commentata citando gli slogan: «Però loro sono quelli “democratici”… ».

Il ragazzo ha poi commentato il post, facendo presente a Salvini che quelle non erano altro che citazioni da un video che gira sul web in cui è lo stesso capo del Carroccio, ospite di Otto e Mezzo, a recitare quegli slogan.

Quel commento non sarà stato una toppa peggiore del buco?

«No, affatto, perché? Cosa ho fatto di male? Io ho solo ripreso delle frasi pronunciate da lui (Salvini, ndr), né più né meno».

Quindi pensa di aver fatto la cosa giusta o forse si poteva protestare in modo diverso?

«Il concetto penso sia semplice: ognuno è libero di protestare, di urlare il dissenso come meglio ritiene».

Ma questo non la assolve da un gesto che, come ha visto, si è rivelato una fregatura…

«Allora due sono le cose: o Salvini promulga una legge dove decide i termini delle proteste dei cittadini, o inizia a pesare quello che fa uscire dalla sua bocca».

Quindi pensa di aver agito correttamente, di non essersi spinto oltre.

«Figuriamoci. Non sono mica io che avveleno il clima di questo Paese. E comunque Salvini con quel post è riuscito nel suo intento».

Cioè?

«Da ieri ricevo messaggi privati di insulti e minacce. Se è questo che voleva, l’ha avuto».

Forse la sua non è stata una trovata furba, ha fatto il suo gioco in qualche modo.

«Il Pride non è un pranzo di gala, la gente oltre a sventolare le bandiere arcobaleno è arrabbiata. È una manifestazione di protesta a tutti gli effetti. Basta con questa storia che si debba essere bonton, qui parliamo di uno che va a dire in giro che la difesa è sempre legittima, che vorrebbe lasciare la gente morire in mare».

Quindi non tonerebbe indietro?

«No. Alla fine ho l’ho citato. Così come si vede dalla scritta “citazione” sul fondo della maglietta».

E lo rifarebbe?

«Assolutamente sì, altre mille volte».

Allora se l’è cercata…

«E quindi?».

