Il gruppo segreto dei poliziotti Usa: gli insulti razzisti sui disperati al confine col Messico

Un gruppo Facebook da 9mila iscritti su cui si fanno battute volgari, razziste e misogine sui migranti. Succede negli Stati Uniti, nella pagina segreta “I’m 10-15”, e sulla quale ora sta indagando l’agenzia per la sicurezza alle frontiere, la U.S. Customs and Border Protection Agency.

A denunciare l’episodio è stata la testata noprofit ProPublica che si occupa di monitorare gli abusi di potere. Tra gli iscritti e i commentatori, infatti, c’erano anche diversi poliziotti o ex-agenti.

«Almeno è già nel sacco della spazzatura», commenta un utente sotto la foto di un migrante messicano che tenta di attraversare il fiume proteggendo suo figlio in una busta di plastica. «Sotto vuoto? LOL», scrive un altro, riferendosi al metodo di cottura degli alimenti che prevede l’uso di un sacchetto.

Tra le persone prese di mira non ci sono solo i disperati che tentano la traversata del confine a sud del Texas. Secondo quanto riportato da ProPublica anche Alexandria Ocasio-Cortez sarebbe stata oggetto di commenti sessisti: un fotomontaggio la ritraeva mentre veniva molestata sessualmente dal Donald Trump.

La parlamentare democratica ha passato gran parte della sua esperienza politica a esprimere sostegno nei confronti dei migranti, criticando le politiche sull’immigrazione di Trump.

This just broke: a secret Facebook group of 9,500 CBP officers discussed making a GoFundMe for officers to harm myself & Rep. Escobar during our visit to CBP facilities & mocked migrant deaths.



This isn’t about “a few bad eggs.” This is a violent culture. https://t.co/SkFwThHElx