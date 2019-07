Libia, bombardato un centro di detenzione per migranti: 40 morti

Almeno 40 persone sono morte in un raid aereo che ha colpito il centro di detenzione per migranti di Tajoura, vicino Tripoli. Altre ottanta, secondo il ministero della Salute del Governo sostenuto dall’Onu, sono rimaste ferite.

In un comunicato, il governo di al-Sarraj appoggiato dagli Stati Uniti accusa il sedicente Esercito nazionale libico, guidato dal comandante Khalifa Haftar, di essere l’autore del raid aereo.

La Libia è divisa tra due governi in guerra e le forze di Haftar controllano gran parte dell’est e del sud del Paese.

Il cento di detenzione “ospitava” circa 150 migranti di diverse nazionalità, la maggioranza provenienti da Paesi quali Sudan, Eritrea e Somalia.

A Tajoura, a est di Tripoli, si trovano diversi campi militari di forze alleate al governo di Sarraj.

L’Agenzia per i rifugiati dell’Onu si è detta profondamente preoccupata dei continui attacchi ai centri per migranti.

Secondo la missione delle Nazioni Unite per la Libia sarebbero 3500 i migranti e rifugiati detenuti nei centri in zone che costituiscono un elevato rischio per la loro sicurezza.

Leggi anche: