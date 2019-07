Mondiali Beach Volley, lo spettacolare punto di Lupo-Nicolai contro il Brasile – Il video

Ai mondiali di Amburgo l’Italia non finisce di stupire. Dopo aver portato alla rassegna tre coppie, due maschili e una femminile, sul campo di sabbia gli azzurri incantato con il loro gioco acrobatico.

I vicecampioni olimpici, argento a Rio 2016, hanno messo a segno quello che per molti è uno dei punti più spettacolari del torneo in corso in Germania.

Nell’ultima partita del girone H contro la coppia brasiliana formata da Andre/George, Lupo si rende protagonista di una difesa ai limiti dell’impossibile, andando a scavare una palla che sembrava ormai destinata a cadere. Nicolai si lancia oltre la rete e compie un’alzata a una mano dalla perfezione millimetrica: Lupo chiude il punto superando la difesa avversaria.

La coppia italiana, impegnata ai mondiali di Amburgo, ha superato gli iraniani Salemi/Vakili nei sedicesimi di finale accedendo alla sfida degli ottavi che disputeranno oggi pomeriggio contro gli statunitensi Allen/Slick. Agli ottavi anche l’altra coppia italiana, quella formata da mr skyball Adrian Carambula ed Enrico Rossi che agli ottavi proveranno ad aver ragione degli austriaci Seidl/Waller.

In campo femminile è tempo di quarti per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth che se la vedranno con le canadesi Pavan/Humana-Paredes per provare a portare l’Italia femminile, per la prima volta nella storia, alle semifinali del torneo iridato.

Leggi anche: