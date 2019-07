Una Sirenetta afroamericana? La Disney decide così ma è subito polemica

Halle Bailey sarà Ariel nel live action in produzione dedicato al grande classico della Disney

Sarà la cantante afroamericana Halle Bailey a interpretare Ariel nel remake del classico Disney La Sirenetta. L’attrice e cantante 19enne, infatti, è stata scelta dalla Disney per interpretare uno dei personaggi più noti della casa d’animazione statunitense.

Una scelta che però non è andata giù a molti amanti dei classici Disney che, abituati ormai da 30 anni all’idea del personaggio di Ariel come quello di una sirena dalla pelle diafana, con una inconfondibile chioma rossa in contrasto con la coda verde, hanno rigettato l’idea che la protagonista potesse avere la chioma e la carnagione scura.

dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) 3 luglio 2019

Poco importa se la Disney ha già stravolto l’immagine originaria della Sirenetta nell’adattamento della favola scritta da Hans Christian Andersen nel 1837. Nella favola originaria, infatti, Ariel, aveva sì la pelle bianca, ma aveva anche un’infinita chioma bionda. E non solo: nel racconto originario la Sirenetta non finiva con lo sposarsi con il bel principe Eric (che in realtà convolava a nozze con un’altra donna) ma moriva suicida, divenendo schiuma di mare.

Le parole del regista

Il regista Rob Marshall ha rivendicato la scelta di affidare il ruolo alla giovane attrice, colpito non solo dalla sua «gloriosa voce» (aspetto razionalmente più influente nello svolgimento delle dinamiche della storia), ma anche dal fatto che Halle Bailey sia in possesso di «quella rara combinazione di spirito, cuore, gioventù, innocenza e sostanza: tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico».

Chi è Halle Bailey

Halle Bailey è prevalentemente conosciuta al pubblico americano per avere creato con la sorella Chloe il duo Chloe x Halle, vincendo il concorso Next Big Thing di Radio Disney e, dopo anni di gavetta, per aver aperto i concerti di Beyoncé durante le tappe europee del The formation world tour.

