A Verona la Lega vuole togliere la cittadinanza onoraria a Saviano

Si apre un altro capitolo dello scontro tra Roberto Saviano e la Lega. Stavolta però non c’entrano né la scorta, né i migranti: la delegazione veronese del Carroccio vuole togliere allo scrittore napoletano la cittadinanza onoraria per i toni con cui Saviano si è spesso rivolto a Matteo Salvini.

Le motivazioni citate nell’ordinanza diffusa dal consiglio comunale sono in tutto tre. In primis perché «non risulta che Roberto Saviano abbia mai sentito la necessità di ringraziare il Comune di Verona per tale riconoscimento o abbia espresso la volontà di venire a ritirarlo», scrivono.

Poi, perché «nel settembre del 2017 Roberto Saviano è stato condannato in terzo grado di giudizio dalla Corte di Cassazione per plagio: “Colpevole di aver copiato tre articoli inseriti nel sul libro “Gomorra”». Una sentenza di plagio che «indebolisce le motivazioni per cui è stata conferita la cittadinanza».

E poi, last but not laeast (dato che è sicuramente il punto più dettagliato dell’ordinanza), le parole di «disprezzo» che ha rivolto a Salvini durante il suo mandato da ministro dell’Interno. «Roberto Saviano ha più volte manifestato il suo disprezzo nei confronti di Matteo Salvini, fino al punto di essere querelato dallo stesso Ministro», scrivono.

Le frasi contro Salvini

I leghisti veronesi elencano qui una piccola lista dei punti salienti dello scontro Saviano-Salvini, durante i quali, a parer loro, lo scrittore avrebbe oltrepassato il confine sui social. Questo l’elenco delle frasi incriminate:

«…non se ne può più di questo politico improvvisato, che cerca con le affermazioni più banali di attirare la canaglia razzista…»

«Buffone, non ho paura di te. Sei ministro della malavita»

«La Lega in molti casi è stata complice di crimini»

«da codardo non ha detto niente contro la ‘ndrangheta e non ricorda i legami tra Lega Nord e la ‘ndrangheta»

«il ministro Salvini e il ministro Toninelli si stanno comportando da banditi»

«Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i Rom e poi me perché è a capo di un partito di ladri…»

«quello che dice Salvini poco dopo l’elezione sembra uno scandaloso patto di non aggressione tra la ‘ndrangheta e il Ministro dell’Interno italiano»

«sulla vicenda della Sea Watch 3, Roberto Saviano ha dichiarato pubblicamente che Matteo Salvini è “il peggiore degli italiani»

Perché era stata conferita la cittadinanza onoraria a Saviano

A dicembre 2008, il Consiglio comunale di Verona aveva insignito Saviano della cittadinanza onoraria per «i suoi meriti nella denuncia dei crimini della camorra attraverso la pubblicazione di alcuni suoi libri».

«Con il conferimento della cittadinanza onoraria al giovane scrittore la città di Verona intende dimostrargli il proprio sostegno e solidarietà», aveva detto l’allora assessore alle pari opportunità Vittorio Di Dio, come ricorda Fanpage. «Un gesto simbolico che esprime i sentimenti di una comunità che sente il dovere morale e politico di non lasciare solo lo scrittore Saviano nel combattere questa importante battaglia».

