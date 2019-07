Caos procure, il Csm sospende Palamara dalle funzioni e dallo stipendio. Il legale: «Ricorreremo in Cassazione»

La sezione disciplinare ha accolto la richiesta cautelare formulata il 12 giugno scorso dal pg Riccardo Fuzio, anch’egli finito nella bufera e indagato per rivelazione di segreto proprio a Palamara, al quale avrebbe riferito dell’inchiesta a suo carico

È arrivata nel giro di una settimana la decisione della sezione disciplinare del Csm: il pm di Roma Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia, è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Csm ha dunque accolto la richiesta cautelare formulata il 12 giugno scorso dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, anch’egli finito nella bufera e indagato per rivelazione di segreto d’ufficio proprio a Palamara, al quale avrebbe riferito dell’indagine a suo carico.

Una settimana fa il plenum del Csm aveva accolto le dimissioni di Fuzio – presentate a Mattarella – a partire dal 20 novembre prossimo e contestualmente ha aperto il bando di concorso per la nomina di un suo successore.

Le ipotesi per Palamara

A questo punto, il pm Palamara potrà impugnare la decisione sulla sua sospensione davanti alle sezioni unite civili della Suprema Corte. In base alla legge, una sospensione cautelare può durare per tutto il tempo del procedimento disciplinare, ma può anche essere revocata in qualunque momento.

In situazioni simili, di solito, al magistrato sospeso viene comunque corrisposto un “assegno alimentare” la cui entità varia in base alla classe stipendiare a cui appartiene e alle valutazioni professionali superate positivamente nel corso della carriera.

La reazione di Palamara

«Continuerò a difendermi nel processo». È questa la prima dichiarazione a caldo che il pm di Roma Luca Palamara rilascia all’Agi. Dopo aver letto nel dettaglio le motivazioni dell’ordinanza che gli è stata notificata da Palazzo dei Marescialli, Palamara fa sapere che valuterà con i suoi difensori un ricorso alle sezioni unite civili della Cassazione.

Il legale: «Impugneremo la decisione»

«Assolutamente sì, ricorreremo in Cassazione». Così l’avvocato difensore di Luca Palamara, Benedetto Marzocchi Buratti, risponde a chi gli chiede se la decisione del Csm di sospendere Palamara sarà impugnata davanti alle sezioni unite della Cassazione. «Ora – conclude il legale – dobbiamo leggere le motivazioni dell’ordinanza».

Leggi anche: