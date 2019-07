Milan, in Francia sono sicuri: preso Leao. Affare da 40 milioni di euro

Lo avevamo riportato qualche ora fa, ora arrivano conferme e, addirittura, certezze dalla Francia. Secondo Rmc il Milan ha definito l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe ’99 del Lille.

Ai francesi, sempre secondo Rmc, andrebbero 35 milioni di euro più il 20% sulla eventuale, futura rivendita del calciatore. Non solo. Al Lille va, inoltre, il cartellino del giovane difensore Djalo, valutato 5 milioni di euro (plusvalenza totale per il Milan che lo aveva preso a zero dallo Sporting Lisbona).

L’operazione, che viene ormai data per fatta, sfonda il muro dei 40 milioni di euro ed è condotta da Jorge Mendes, l’agente che in queste ore sta cercando di piazzare anche Cutrone e André Silva.

Nel volgere di poche ore Piatek, probabile unico ‘superstite’, può assistere a una vera e propria rivoluzione in prima linea.

In difesa spunta Duarte

Per non farsi mancare niente in un venerdì che sembrava di transizione, il Milan ha mosso passi importanti anche per Leo Duarte, centrale difensivo classe ’96 del Flamengo. Il club di via Aldo Rossi sta cercando di accelerare dopoa ver riscontrato difficoltà nell’arrivare a Demiral o Rugani, per i quali la Juve chiede non meno di 40 milioni di euro. Per strappare Duarte ai brasiliani servono ‘solo’ 11 milioni.

