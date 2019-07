Il mercato ai tempi dei social: Dani Alves si offre su Instagram. Arriva la prima offerta

Così, a pelle, il soggetto in questione non dovrebbe avere particolari problemi a convincere col curriculum che si ritrova; semmai da deterrente possono fare le pretese economiche, affrontabili da pochi eletti, che per ora restano nascosti.

Il soggetto è Dani Alves, l’oggetto il suo ultimo ‘appello’ social, pianeta spesso usato dal brasiliano, 36 anni, per sfogare tutto il suo estro, anche fuori dal campo.



Terminato l’anno di contratto con il Psg, l’esterno verdeoro cerca squadra e su Instagram, dove conta qualcosa come 27 milioni di followers, chiede consiglio su come e dove inviare il suo curriculum sperando «Ci sia qualcuno disposto a prendersi il tempo per leggerlo».



Asso pigliatutto

Qualcuno c’è, anche se di tempo ce ne vorrebbe un po’ perché l’inserzionista è il calciatore più vincente della storia del calcio. Dani Alves, fresco alzatore della Copa America col suo Brasile, ha messo insieme 43 trofei, tra cui 9 scudetti, uno in Italia con la Juve. Oltre che 3 Champions, tre Mondiali per lcub, 2 Coppe Uefa e 4 Supercoppe europee, più varie ed eventuali meno chic.



I corteggiatori

Sul brasiliano, che è stato accostato (ma timidamente) anche a Juventus e Inter, c’è l’interesse dell’Arsenal, più che del City. Guardiola lo apprezza molto, lo ha già avuto a Barcellona, ma «Nel ruolo siamo già coperti con due grandi giocatori»- ha fatto sapere l’allenatore dei Citizens.



Resta l’Arsenal, che può contare sulla ‘fame’ di Dani Alves. Un pigliatutto che, ironia della sorte, non ha mai giocato in Premier League, e appena un anno fa ha dichiarato: «Mi sembra impossibile chiudere la carriera senza aver giocato in Inghilterra dove c’è grande rispetto per i giocatori da parte dei fan e l’atmosfera allo stadio è bellissima».

Malta e la piadina

Una prima offerta, per la verità, è arrivata, tra il serio e il faceto. I maltesi del Tre Fiori, sempre via social, si sono detti interessati, offrendo anche l’arma di seduzione della…piadina.





Te lo dice Zaccardo

In attesa di capire se i Gunners affronteranno uno stipendio che nell’ultima stagione al Psg era di 8,5milioni netti, Dani Alves può chiedere a Cristian Zaccardo dove postare il suo curriculum. Il difensore, uno della indimenticabile rosa mondiale di Lippi a Germania 2006, ha anticipato il brasiliano di un paio d’anni. Nel 2017 si è offerto ad eventuali acquirenti su LinkedIn, con un post che, alla fine, ha trovato terreno fertile. Finendo, ironia della sorte, al Tre Fiori. Zaccardo è stato per due stagioni a Malta, poi si è ritirato.



Giocatori, social e annunci di lavoro. Anche se non proprio affari a basso costo.