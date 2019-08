Strage di Corinaldo, arrestati 7 ragazzi della banda dello spray al peperoncino: morirono 6 persone

Arriva una svolta con sette arresti nell’indagine sulla strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dell’8 dicembre 2018, nella quale morirono sei persone durante un concerto del trapper Sfera Ebbasta.

I carabinieri del reparto operativo di Ancona hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un gruppo di ragazzi tra i 19 e i 22 anni della provincia di Modena specializzato in furti di oggetti di oro nelle discoteche.

Sei degli arrestati, riporta il Corriere Adriatico, sono accusati di omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo, uno è invece finito in manette per ricettazione. Gli inquirenti considerano tutti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine.

La Procura ritiene che siano stati loro a spruzzare lo spray al peperoncino che la notte dell’8 dicembre ha scatenato il panico nella discoteca dove si sarebbe svolto il concerto di Sfera Ebbasta. Le centinaia di persone che erano nel locale si erano accalcate in massa verso le uscite, in quel caos persero la vita sei persone, una madre e cinque ragazzini, e rimasero ferite 197 persone.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

