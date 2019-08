Corinaldo, i nomi, l’ordinanza, le intercettazioni: «Sono morti in 6, era il periodo in cui andavamo avanti a sgasare»

Sono sei i ragazzi, tutti provenienti dal modenese, arrestati nel corso dell’indagine sulla morte di 6 persone l’8 dicembre scorso, durante il concerto di Sfera Ebbasta a Cornialdo, in provincia di Ancona. Si tratta di Ugo Di Puorto, 19 anni di San Prospero, Andrea Cavallari, 20 anni di Bomporto, Moez Akari, 22 anni residente a Castelnuovo Ranone, Raffaele Mormone, 19 anni di San Cesario sul Panaro, Badr Amouiyah, 19 anni residente a San Prospero e Sohuibab Haddada, 21 anni residente a di Bomporto. Agli arresti, accusato di associazione anche Andrea Balugani, 65 anni di Castelfranco Emilia.

Due di loro, Moez Akari e Andrea Cavallari, erano già stati arrestati in Francia lo scorso 6 luglio dopo il furto di alcune collane a Disneyland. Da quanto comunicato dal gip di Ancona, Akari e Cavallari erano con 2 ragazze: i 4 sono stati bloccati e, dopo esser stati processati davanti al giudice di Chessy con il rito direttissimo, sono stati rilasciati. Il 9 luglio «sono rientrati in Italia ed hanno ripreso la loro attività illecita».

L’ordinanza del gip: «Rischio reiterazione del reato»

Il gip ha scritto nell’ordinanza di custodia cautelare che «i dati, inquietanti, emersi nel ricostruire il quadro indiziario…dimostrano chiaramente che…vi è non tanto il pericolo quanto la certezza che, se non fermati» i sei giovani «continueranno, imperterriti, a derubare gli avventori delle discoteche di tutta Europa».

«Il fatto che, non paghi di quanto accaduto a Corinaldo, gli esecutori materiali dei furti insistano ad utilizzare anche lo spray urticante (o, come si dirà, altre forme di violenza) – prosegue il giudice – rende altresì non remota la possibilità di ulteriori atti lesivi ai danni dei clienti dei locali depredati».

A conferma di ciò, il gip elenca i colpi realizzati dalla banda, divisa in «squadre», in meno di un mese: 18 in tutto, dalla notte del 21/22 giugno a quella del 20 luglio.

Le intercettazioni

Della stessa idea anche il procuratore Monica Garulli, che ha descritto la personalità dei giovani presunti responsabili della tragedia: a essere «indicativo dell’indole criminale» dei sei arrestati, afferma, sarebbe l’aver continuato ad agire come se l’8 dicembre nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo non ci fossero stati dei morti e decine di feriti.

A dimostrazione delle parole del procuratore ci sarebbero alcune intercettazioni diffuse da Repubblica. Nei giorni successivi alla notte del concerto, gli arrestati parlano di quanto accaduto: «Siamo andati a una festa fra e son morte 6 persone […] E noi potevamo restare lì, o io o (…) o (…) […] Vecchio, spray, iniziava a tossire fra, la gente che urlava, la gente che iniziava a cadere, io ho saltato tre persone fra, ho passato certe cose fra…». Eppure continuano a mettere a segno i loro colpi, nonostante abbiano vissuto la tragedia: «Eh… era quel periodo lì … queste le usavamo sempre. Era il periodo che…Gaaasss…Era il periodo che…gas, gas, gas… andavamo avanti a sgasare. Io le facevo… per riuscire anche a non pagare fra, lo usavamo anche per non pagare. Mamma mia fra ci aveva preso la mano!”…ti ricordi a Firenze, in Toscana, entravi..eri il maestro dello spray».

A colpire è anche la loro consapevolezza di quanto compiuto: «In mezzo alla pista io correvo e scappavo», dicono. E ancora: «Siamo andati alla festa e sono morti in sei … se ci pensi fa male». Garulli ha sottolineato che, proprio per la necessità di «scongiurare» altre tragedie come quelle di Corinaldo, «si è reso necessario un arresto tempestivo».

Da quanto ricostruito dagli inquirenti, i sei con una cadenza «quasi settimanale» compivano i furti e le rapine. «Agivano con una certa stabilità e continuità – ha spiegato Garulli – Non c’era un capo e i ruoli erano sostanzialmente intercambiabili». Dalle indagini è emerso inoltre che la banda si metteva in contatto con il ricettatore anche prima di entrare in azione, in modo da avere «la garanzia di monetizzare subito il provento di queste attività».

