Trovata una soluzione per la Alan Kurdi, dove andrà il bimbo ferito di 3 anni

Il bimbo di tre anni, ferito, sbarcherà a Malta e poi andrà in uno dei 27 Paesi Ue. Insieme a lui le altre 39 persone che sono state soccorse dalla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye. A renderlo noto è il premier Joseph Muscat che ha assicurato che nessuno dei 40 migranti rimarrà a Malta.

«In seguito alla richiesta della Germania, Malta permetterà ai 40 migranti della Alan Kurdi di entrare in porto. Il Governo tedesco e la Commissione europea hanno predisposto affinché tutte le persone a bordo siano distribuite tra in Stati Membri dell’Ue», ha twittato il premier maltese.

Following request by #Germany, #Malta will allow 40migrants on German vessel #AlanKurdi to transfer to @Armed_Forces_MT asset, enter port. German gov & @EU_Commission arranged for all persons to be distributed amongst number of EU MemberStates. No migrants will remain in Malta-JM