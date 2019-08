Salvini accelera sulle “ruspe” al campo della donna Rom che definì «zingaraccia»

Matteo Salvini annuncia un’accelerazione delle procedure che porteranno allo sgombero del campo alla periferia Nord-Ovest di Milano dove risiede la donna di etnia Rom che augurò un proiettile in testa per il ministro dell’Interno e che lo stesso Salvini definì una «zingaraccia», attirandosi pesanti critiche e accuse di razzismo.

L’annuncio arriva, come d’abitudine, attraverso i canali sociali del vicepremier. «Non tolleriamo illegalità e abusi. Ho chiesto approfondimenti per accelerare il ritorno alle legalità: siamo al lavoro per vedere le ruspe in azione anche nel campo rom non autorizzato in via Monte Bisbino, tra i Comuni di Bollate e Milano», scrive Salvini a commento di un articolo de Il Giornale che dà la notizia del via libera allo sgombero:

🔴Non tolleriamo illegalità e abusi.

Ho chiesto approfondimenti per accelerare il ritorno alle legalità: siamo al lavoro per vedere le ruspe in azione anche nel campo rom non autorizzato in via Monte Bisbino, tra i Comuni di Bollate e Milano. 🚜🚜🚜https://t.co/hJ1Tdfpibb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 6, 2019

In conclusione del post, due espliciti emoji-ruspa. L’articolo, condiviso dal vicepremier leghista, ricorda come la nomade sia attualmente agli arresti domiciliari per un cumulo di pene, fra cui furti in abitazione, ricettazione, falso ideologico e altri reati contro il patrimonio.

L’insediamento rom, a ridosso dell’autostrada A8, è stato costruito su terreni che sono di proprietà degli abitanti del campo: si tratta di una ventina di piazzole su una strada a fondo cieco. All’interno del campo ci sarebbero alcune abitazioni abusive.

Leggi anche: