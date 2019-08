Salvini incontra (di nuovo) le parti sociali: «Il reddito di cittadinanza disincentiva la ricerca del lavoro»

Matteo Salvini bissa la «scorrettezza istituzionale», come il premier Giuseppe Conte aveva definito il primo incontro al Viminale con i sindacati e incontra nuovamente le parti sociali per parlare di manovra economica.

Nella conferenza stampa dopo l’incontro, il vicepremier leghista non risparmia una frecciatina agli alleati di governo: «Dal tavolo è emerso che il reddito di cittadinanza disincentiva la ricerca del lavoro», dice Matteo Salvini. Ed è tornato a ribadire che «il reato di abuso d’ufficio blocca il Paese, gli imprenditori me lo hanno confermato. Noi della Lega lo vogliamo abolire da sempre».

Il vicepremier ha precisato però che quelle che ha sollevato non sono critiche sue, ma «delle parti sociali incontrate, di chi le riforme le subisce e sa cosa ha funzionato e cosa no». «È una bella giornata perché abbiamo raccolto idee per l’Italia per i prossimi 20 anni», ha concluso Matteo Salvini.

Seduto al tavolo insieme al vicepremier anche Armando Siri, l’ex sottosegretario leghista indagato per corruzione e riciclaggio, nonché teorico della flat tax.

Sono 46 le sigle dei sindacati, delle associazioni e delle imprese presenti al Viminale. Come annunciato nei giorni precedenti, il segretario della Cgil Maurizio Landini, critico anche nei confronti del decreto sicurezza bis, ha invece scelto di non presentarsi.

Cgil che non è rimasta soddisfatta del tavolo con il ministro dell’Interno: «Sono state presentate delle proposte inaccettabili», ha detto il vicesegretario generale della Cgil Gianna Fracassi riferendosi in particolare al “tema dei condoni”, un «non contrasto all’evasione fiscale».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

L’intervento di Salvini

Già durante il suo intervento Salvini non ha perso occasione per criticare l’operato del Movimento 5 Stelle in vista della manovra economica. «La manovra non può essere un gioco delle 3 carte. La situazione del Paese presuppone una manovra che vada oltre la spesa corrente».

«Senza ridiscutere i vincoli europei al bilancio dello Stato – ha continuato Salvini – sarà impossibile adottare i provvedimenti di cui l’Italia ha bisogno: il piano per gli investimenti e la riduzione delle tasse».

Il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, ha anticipato l’abolizione del bonus Renzi degli 80 euro: «Pensiamo a 10/15 miliardi di riduzione di Tasse. A partire dal superamento del Bonus Renzi, che non vale dal punto di vista dell’accumulo contributivo per la pensione».

«Questo è il momento del coraggio e delle decisioni e non del tiare a campare», ha insistito Salvini, spendendo parole anche sul provvedimento più caro alla Lega in queste settimane, l’autonomia regionale. «Con l’autonomia verranno a galla tutte le responsabilità di chi non sa amministrare i fondi pubblici».

Leggi anche: