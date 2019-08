Cr7, altra pizzicata a Messi: «Leo? Straordinario. Ma Io sono la Champions»

La rivalità sportiva più accesa del secolo XXI, senza girarci troppo intorno. Cristiano Ronaldo vs Messi è la riproposizione del duello Pelé-Maradona con la grancassa dei social a farne toccare picchi stellari.

E così, mentre il terzo tenore Neymar è bollente argomento di mercato, Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d’Oro ex aequo proprio con la Pulga, non ha perso tempo e ha scritto l’ennesima saga del duello a distanza tra fenomeni: «Messi? Un giocatore straordinario – dice Ronaldo a Dazn -,ma la differenza è che io ho vinto con club differenti. Lui solo nel Barcellona».

🙌 ¡A corazón abierto! @Cristiano hablando de Messi con total sinceridad y señalando cuál es para él la diferencia decisiva 👕 🏆



Descubre a CR7 como nunca lo viste antes en "The Making Of" 🎬🍿 #DAZNOriginals pic.twitter.com/jeE595u9QT — DAZN España (@DAZN_ES) August 13, 2019

E ancora: «Sono stato il capocannoniere della Champions League per sei volte consecutive. Non ci sono molti giocatori che hanno cinque titoli in Champions, e per questo credo che io mi possa identificare con questa competizione».

Ronaldo, che qualche giorno fa è stato imitato improvvidamente in Asia, guida su Messi nella speciale classifica delle Champions in bacheca. Ne ha conquistate cinque: una con il Manchester United, altre quattro con il Real. Messi? Una in meno, e il poker è stato servito, da assoluto protagonista, con la maglia blaugrana.

Immagine di copertina – Ansa

