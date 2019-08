Franceschini: «Governo di legislatura con il M5S», Zingaretti apre. E Di Maio chiede la calendarizzazione del taglio parlamentari – La diretta

Cinque giorni dopo lo strappo di Matteo Salvini, la crisi di governo arriva in Parlamento. Il Senato, oggi alle 18, verrà chiamato ad esprimersi sulla calendarizzazione dei lavori che porteranno alla chiusura dell’esperienza del governo gialloverde e, in particolare, dell’atteso intervento del premier Conte e del voto di sfiducia portato avanti dal Carroccio.

Intanto nella mattinata Matteo Salvini incontrerà Silvio Berlusconi. Le reciproche aperture di Grillo e Renzi hanno riavvicinato nelle ultime ore gli alleati del vecchio centrodestra: il ministro dell’Interno ha bisogno dei numeri di Forza Italia per accelerare la crisi e per questo sembra disposto a rispolverare la tradizionale coalizione di centrodestra, con la quale andare al voto.

Matteo Renzi continua a fare il battitore libero. Nonostante la chiusura arrivata dal segretario Nicola Zingaretti a un governo istituzionale, l’ex premier ha indetto una conferenza stampa oggi, alle 16.30, al Senato prima del voto sul calendario: al momento del primo voto si vedranno chiaramente gli schieramenti, compresa un’eventuale, potenziale, maggioranza alternativa al governo Conte. Infine alle 19, c’è la riunione dei capigruppo alla Camera dei deputati convocata da Roberto Fico.

Seguiremo la diretta della giornata con gli avvenimenti più importanti.

11:30 - 13 agosto

Dario Franceschini apre a un governo di legislatura con il Movimento 5 Stelle. La posizione dell’ex ministro, che era stato descritto nei scorsi giorni come un pontiere fra le posizioni di Renzi e Zingaretti, ha avanzato la sua proposta attraverso un tweet in cui caldeggia la proposta arrivata da Goffredo Bettini in un’intervista al Corriere della Sera.

Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena provare a percorrere. Sarà pieno di insidie e potremo provarci solo con un patto interno al PD: lavorare tutti come una squadra, unita intorno al Segretario. pic.twitter.com/wxMIrT0lh2 — Dario Franceschini (@dariofrance) August 13, 2019

11:40 - 13 agosto

Il segretario dem Nicola Zingaretti, con un video su Facebook richiama il partito all’unità (riferendosi evidentemente alle voci di una scissione della corrente renziana) e si dice pronto a ogni evenienza. «Ora, io credo- dichiara Zingaretti – è il momento dell’unità e dell’allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza. Mi batterò fino in fondo per raggiungere questo obiettivo».

12:00 - 13 agosto

In vista dell’incontro con la Lega, i vertici di Forza Italia si sono riuniti a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi.

12:10 - 13 agosto

Il M5s ha formalizzato la richiesta di anticipazione della discussione della legge per il taglio del numero dei parlamentari. Lo ha annunciato Luigi Di Maio in un post su Facebock: «Sono qui con Francesco d’Uva, il nostro capogruppo alla Camera dei Deputati. Abbiamo appena inviato al Presidente della Camera la nostra richiesta per calendarizzare urgentemente in Aula il taglio di 345 parlamentari – in base all’articolo 62 della Costituzione», scrive il ministro del Lavoro che ora attende di vedere «cosa succede oggi alle 18 in conferenza dei Capigruppo».

Martedì 13 agosto, Camera dei Deputati. Novità in vista. Sono qui con Francesco D'Uva, il nostro capogruppo alla… Posted by Luigi Di Maio on Tuesday, August 13, 2019

12:25 - 13 agosto

Via Facebook anche l’invettiva di Matteo Salvini, che dal suo studio al Viminale, smentendo quindi anche le voci sulle dimissioni dei ministri del Carroccio per accellerare la crisi, attacca i 5 Stelle sul tema immigrazione. «Spero che per salvare la poltrona i 5 Stelle non facciano un governo con Renzi perché – scrive Salvini – torneremmo ai 500mila sbarchi che il Pd “regalò” agli Italiani negli anni passati».