Crisi di governo, accordo Lega-Forza Italia? Le proiezioni sul voto che convincono Berlusconi

Per l’ex Cavaliere il ruolo di fondatore e padre nobile del centrodestra. Come presidente di Montecitorio si farebbe anche il nome di Giorgia Meloni, mentre al Senato non si escluderebbe una riconferma di Elisabetta Casellati

Lega e Forza Italia, di nuovo assieme: se si va al voto presto, sono pronti a presentarsi nei collegi con candidati unici, convinti di poter fare cappotto. È la ricostruzione di un focus Ansa di questi minuti. Se invece ci sarà un nuovo governo, saranno uniti in Parlamento nei mesi futuri nel fare un’opposizione ferrea a intransigente.

I vecchi alleati saranno pronti, ad ogni modo, a sottoscrivere insieme, prima del voto, un programma comune, un contratto bis, anche se la formula non piace più di tanto, che impegni l’azione futura dei due partiti.

Faccia a faccia Salvini-Berlusconi

Sono questi i presupposti in vista del faccia a faccia in programma nelle prossime ore tra il segretario federale della Lega, Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Forza Italia al momento pare certa di aver convinto il vicepremier leghista che senza gli azzurri non si va al voto e soprattutto non si vince al Sud. E, in vista del faccia a faccia tra Salvini e Berlusconi si starebbe entrando nel dettaglio non solo nella suddivisione dei collegi ma anche in quella delle poltrone da dividersi una volta vinte le elezioni.

In ambienti parlamentari si vocifera che gli azzurri punterebbero ad alcuni ministeri chiave come la Giustizia e lo Sviluppo Economico. Idee cominciano a circolare anche per quanto riguarda le presidenze delle Camere. Per Montecitorio si farebbe anche il nome di Giorgia Meloni, mentre al Senato non si escluderebbe una riconferma di Elisabetta Casellati. Silvio Berlusconi invece avrebbe il ruolo di fondatore e padre nobile del centrodestra, ora con la leadership di Salvini.

Questo accordo, spiegano fonti di Forza Italia, conviene a tutti: gli sherpa calcolano che il centrodestra, la coalizione formata da Lega, Fi e FdI, potrebbe con facilità conquistare quasi tutta la quota maggioritaria prevista dal Rosatellum, ovvero quel 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) assegnato dal voto nei collegi uninominali.

Le stesse fonti parlano della possibilità concreta di una sorta di cappotto, al nord, ma anche al sud, dove potrebbero vincere tutti i collegi tranne 4 o 5 al massimo.

Azzurri rieletti al Sud

Mentre il Pd si divide sull’ipotesi di governi istituzionali o meno, scrive Ansa, Forza Italia assicura che l’intesa con Salvini farebbe fugare ogni dubbio interno ai suoi gruppi sul coinvolgimento in nuovi esecutivi. Forse solo qualche disperato al Senato – assicura un esponente azzurro – potrebbe pensarci sul serio.

Una volta raggiunta l’alleanza con la Lega – ragionano gli stessi ambienti – tutti i candidati azzurri eletti nel Mezzogiorno saranno rieletti: un deterrente importante per mantenere il gruppo compatto. L’idea predominante sembra essere quindi che la coalizione abbia davanti una “prateria”, in cui ognuno se vuole può interpretare un suo ruolo, anche quello di una forza più moderata o più liberale rispetto al partito di Salvini.

Foto di copertina: Ansa, Massimo Percossi| Silvio Berlusconi all’Aria che Tira su La7, Roma, 15 febbraio 2019

