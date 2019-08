Il principe George deriso in tv perché farà danza classica: in soccorso arriva Roberto Bolle

A Buckingham Palace, la privacy, si sa, non è certo di casa. E così anche le materie di studio del primogenito di William e Kate diventano argomento di gossip.

Durante il programma Good Morning America, la rete Abc, in uno spazio dedicata ai futuri impegni scolastici del principe George ha ironizzato sulla scelta della danza classica: «Il principe William – ha detto tra le risate generali la conduttrice – ha affermato che George adora il balletto».

Le parole di Lara Spencer non sono passate inosservate, tanto che la conduttrice, dopo essere stata sommersa di critiche per quelli che sono stati definiti commenti “da bullo” è stata costretta a scusarsi.

«Dal balletto a qualsiasi altra cosa che una persona voglia esplorare nella vita, dico: fatelo. Credo fermamente che dovremmo essere tutti liberi di inseguire le nostre passioni», ha scritto la conduttrice su Instagram nel post di scuse.

Sul brutto scivolone tv è intervenuto anche il noto ballerino Roberto Bolle che su Instagram ha commentato: «Vorrei sapere se avete trovato questo video divertente o inappropriato – ha scritto nel post – È già difficile per i ballerini proprio per le prese in giro».

