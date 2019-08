Conte bis: al via le consultazioni con i partiti. Domani i big

È ufficiale. Dopo l’incontro di questa mattina al Colle con Mattarella, si va verso un Conte-bis. Sarà un esecutivo all’insegna della novità, ha dichiarato Giuseppe Conte in conferenza stampa dal Quirinale.

«Un governo per, e non contro». Conte, come dichiarato in mattinata, ha detto di voler fare presto: «Dobbiamo metterci subito all’opera per una manovra che contrasti l’aumento dell’Iva».

E allora già questo pomeriggio hanno preso il via le consultazione del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo. La prima delegazione ad essere ricevuta, nella sala Busti, è quello del gruppo Misto-Maie.

Previsto invece per domani alle 12.30 l’incontro con il Pd, mentre quello con il M5S sarà alle 13:30. Alle 10:30, invece, Conte vedrà la Lega e alle 9:30 Fratelli d’Italia, il cui incontro era inizialmente previsto per questa sera alle 19 ma è stato rinviato a domani.

Conte dunque, nonostante la volontà iniziale di voler sentire solo i gruppi favorevoli a sostenere il nuovo esecutivo, ha deciso di aprire i colloqui a tutti i partiti nell’ottica, forse, di concedere un giorno in più al M5S e al Pd per presentare un programma completo e convergente su più punti.

Sono già terminate invece le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, e la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

