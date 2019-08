Secondo alcuni utenti il guru social di Matteo Salvini ha pubblicato un vecchio video del 2017, ma non è così

Il 30 agosto 2019 alle ore 21:43 Luca Morisi pubblica un video di Matteo Salvini sul palco di fronte a un pubblico che lo applaude, ma secondo alcuni utenti c’è qualcosa che non va.

Il tweet con il video pubblicato da Morisi.

Secondo qualche utente il video sarebbe stato registrato nel 2017 e dunque riciclato per far credere che questa sera Matteo Salvini fosse di fronte ad un folto pubblico che lo applaudiva. «È finita la pacchia coglione trovate un lavoro che non preveda postare video del 2017» scrive @FuryBionda:

La prova? Uno striscione con la data del 2017, come evidenzia qualcuno:

Matteo Salvini nel video indossava una polo dell’Esercito italiano, la stessa usata proprio il 30 agosto 2019 sera a Conselve durante un evento della Lega con Luca Zaia:

Luca Zaia e Matteo Salvini a Conselve, 30 agosto 2019. ANSA/NICOLA FOSSELLA

Ecco un video dell’Agenzia Vista pubblicato proprio nella serata del 30 agosto 2019:

Lo striscione compare anche nelle foto di PadovaOggi nell’articolo del 31 agosto 2019:

Nella foto lo striscione con la scritta 2017.

Il video pubblicato da Luca Morisi non è del 2017 e quello striscione non è altro che un vecchio ricordo del Referendum dell’Autonomia del Veneto. Se leggiamo attentamente notiamo la scritta «nelle tue mani» nella foto pubblicata da PadovaOggi, lo slogan della Lega per quel voto era proprio «Il futuro del Veneto è nelle tue mani».

La campagna elettorale del 2017 della Lega.

La scritta dello striscione è visibile nel video di PadovaOggi: