Il grande spariglio di Franceschini: «Ha ragione Grillo stavolta. Via tutti i vicepremier!» Zingaretti è con lui

La mossa è da politico abile, abilissimo. Dario Franceschini prende al volo l’assist costituito dal videomessaggio di ieri sera di Beppe Grillo («Basta parlare di posti e di dieci punti») e affonda la lama.

Su Twitter scrive: «Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di “posti”. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier».

Per una volta #BeppeGrillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di “posti”. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier. — Dario Franceschini (@dariofrance) September 1, 2019

Detto e firmato da chi in tutti i totonomine era indicato come il più autorevole candidato del Pd a quel ruolo di vice di Conte, sia in solitudine sia accanto a Di Maio, se il capo politico del M5s fosse riuscito a vincere la sua battaglia. Ma ora tutto cambia: la mossa di Franceschini, del tutto a sorpresa, mette nell’angolo Di Maio. Ma non Conte.

Significativo il fatto che il messaggio di Franceschini sia stato retwittato in poco tempo dal capogruppo al Senato Marcucci, dal presidente del partito Gentiloni e dal vicesegretario Pd Andrea Orlando. Due ore più tardi è arrivato anche il retweet del segretario dem Nicola Zingaretti che ha commentato: «Altro contributo per sbloccare la situazione e aiutare il governo a decollare».

Un altro contributo del @pdnetwork per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare https://t.co/FYoi6Iy8mD — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 1, 2019

Per rincarare la dose, Zingaretti ha postato anche un video. Insomma è ufficiale (almeno per ora) la linea del Pd è niente vicepremier. E fuori Di Maio dalle posizioni di peso.

Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per riaccendere l’economia italiana. In pochi giorni già centinaia di milioni di euro di risparmi dalle aste dei titoli pubblici. Vale la pena provarci per il bene dell’Italia pic.twitter.com/rclTr4ptYI — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 1, 2019

Leggi anche: