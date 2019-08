Beppe Grillo sferza i “ragazzi” del Pd (e i suoi): «Ci abbruttiamo a parlare di posti: sogniamo a 10 anni» – Il video

Beppe Grillo torna a farsi sentire sulla trattativa tra M5s e Pd, ancora carica di tensioni per i nodi ancora tutti da sciogliere su ruoli di governo e punti del programma. Con un video registrato dalla sua casa genovese, il fondatore del M5s parte largo dagli scenari globali, per andare poi dritto al tema cruciale della trattativa.

L’appello di Grillo è tutto rivolto alla base del Pd, in particolare ai ragazzi: «Abbiamo un’occasione unica», dice dopo aver parlato di urbanistica, tecnologie, trasporti… «Voglio che vi sediate a un tavolo, a parlare di queste cose, e invece ci abbruttiamo a parlare di scalette, di controscalette… il posto, lo do a chi… i 10 punti, i 20 punti…». E poi aggiunge: «Basta, basta, io mi rivolgo al Pd, alla base, ai ragazzi. Sarete contenti, è il vostro momento questo, il vostro momento. Abbiamo un’occasione unica. Non si riproporrà più così. Cerchiamo di compattare i pensieri, di sognare a 10 anni».

«La politica deve scegliere che strada prendere – ha aggiunto Grillo – È questo: che tipo di società vogliamo, come ci rapportiamo con gli altri. I flussi: flussi migratori, flussi di materiali, flussi di finanza. Dobbiamo sapere come controllare questi flussi. Abbiamo da ripensare tutto – conclude – ripensare il pensiero. E invece ci perdiamo in questa roba qui che non si capisce più. Basta, sono esausto».

