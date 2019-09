Per la Grillo srl è stato un anno bellissimo: 230 mila in ricavi

Risultato positivo per 73 mila euro circa per l’anno finito nel dicembre del 2018

Il “divorzio” dalla Casaleggio Associati non sembra aver intaccato i guadagni della società del comico genovese e cofondatore del Movimento 5 Stelle, la Beppegrillo Srl, di cui lo stesso Grillo è l’unico socio.

Secondo il primo bilancio della nuova società, quello relativo al 31 dicembre 2018, la Beppegrillo Srl ha chiuso l’esercizio con un risultato positivo di 73mila 238 euro. In particolare, i ricavi delle vendite sarebbero pari a 230 mila euro. Questo a fronte di un capitale investito di circa 131 mila euro.

Secondo l’agenzia stampa Adnkronos, che ha potuto leggere una copia del bilancio, il “risultato operativo” sarebbe di 102mila 384 euro, mentre i “costi esterni operativi” sono pari a 127mila 616 euro. A fronte di un patrimonio netto di 73mila 248 euro, i debiti sono stimati in 45mila 828 euro di cui 2.276 verso i fornitori e 43mila 552 euro di carattere tributario.

Il blog di Grillo

Beppegrillo.it / L’homepage del blog di Beppe Grillo

La società, attiva nel settore dei portali web gestisce anche il popolare sito di Grillo, sostanziale fonte di ricavi pubblicitari, come attestano i vari inserti presenti sulla pagina, ma dove si possono acquistare anche vari prodotti di Beppe Grillo, oltre ad approfondire il “grillopensiero”.

L’ultima recente iniziativa pubblicizzata in alto al sito riguarda un tour dell’Italia – «sui passi di Pasolini», così recita il post – in camper, con tanto di troupe, per cercare nuove storie sull’economia circolare. Noto come “Regeneration Road”, il tour dovrebbe iniziare a partire dalla primavera del prossimo anno.

Leggi anche: