Il figlio 19enne di Beppe Grillo accusato di stupro con tre amici: la denuncia da una modella

Una modella di origini scandinave ha accusato quattro ragazzi di tentato stupro. L’episodio avrebbe avuto luogo dopo una serata – forse di eccessi alcolici – in discoteca, in Sardegna, e che è poi continuata in una villa a Porto Cervo.

I ragazzi coinvolti sono quattro amici genovesi: Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Ciro Grillo, 19 anni, figlio del comico e fondatore del M5s Beppe Grillo.

La vicenda

La ragazza ha raccontato di essersi appartata con uno dei tre, e che, in seguito, gli altri ragazzi si sarebbero aggiunti per consumare un rapporto sessuale di gruppo, mentre il tutto veniva ripreso con la videocamera di un cellulare.

I quattro giovani ieri sono stati interrogati per ore dal magistrato Laura Bassani, pubblico ministero della Procura di Tempio Pausania, titolare del fascicolo.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Milano li hanno perquisiti, alla ricerca di indizi che confermassero la versione fornita dalla vittima.

I giovani hanno fornito agli inquirenti una versione ben diversa da quella della ragazza: avrebbero dichiarato che il rapporto sarebbe stato consensuale e che la modella li avrebbe anche ringraziati alla fine per la piacevole serata trascorsa insieme.

Cosa non torna, secondo la difesa

A indebolire l’accusa, ci sono però alcuni particolari forniti dalla difesa: il primo riguarda la denuncia fatta dalla ragazza che sarebbe stata presentata a Milano, solo dieci giorni dopo l’episodio.

Altro dettaglio è la continuazione della vacanza per un’altra settimana e la pubblicazione di foto del viaggio sui social network, anche dopo che si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale; ci sono poi alcuni messaggi al vaglio degli investigatori.

Anche il video acquisito dagli inquirenti, in cui si vedono i ragazzi mentre consumano un rapporto con la modella, non avrebbe una interpretazione univoca. Mentre per i legali della ragazza le immagini dimostrano la violenza, i difensori dei quattro ragazzi sostengono che sia proprio la dimostrazione che quel rapporto fosse consensuale.

