L’ultimo braccio di ferro per il sottosegretario chiave. E Conte sale verso il Quirinale

Fu il primo incarico governativo di Giulio Andreotti e ora il posto è ancora vuoto: è il ruolo da sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ancora non è stato definito nel governo Conte 2. Per questo a palazzo Chigi è in corso l’ultima mediazione tra Giuseppe Conte e gli ‘azionisti’ del nuovo esecutivo.

Il premier vorrebbe un ‘suo’ tecnico, Roberto Chieppa attuale segretario generale di Palazzo Chigi. Il capo politico M5S vorrebbe invece l’attuale ministro 5 Stelle Riccardo Fraccaro. La questione è destinata a risolversi in poche ore.

Domani la nuova squadra di governo farà il giuramento al Colle. E già in queste ore si aggirano intorno ai palazzi parlamentari esponenti 5 Stelle e Dem che attualmente non siedono in parlamento. Mentre impazza il toto-ministri, i diretti interessati stanno compulsando i cellulari. La conferma – Mattarella permettendo ovviamente – arriverà via whatsapp.

Poi lunedì il governo Conte 2 chiederà la fiducia in Parlamento: si inizierà dalla Camera e poi si replicherà al senato. Esattamente come il primo governo Conte, potrebbe svolgersi tutto nella stessa giornata.

