Anche Claudio Borghi contro la Coppa Volpi a Marinelli: «Fosse stato di destra, quel premio non l’avrebbe vinto»

Il leghista sostiene che l’attore romano non avrebbe vinto la Coppa Volpi se avesse avuto idee diverse sulle politiche migratorie, ma poi precisa la sua posizione

Dopo le proteste del Codacons, anche il parlamentare leghista Claudio Borghi ha avuto da ridire sul premio consegnato a Luca Marinelli, vincitore della Coppa Volpi come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Martin Eden nell’omonimo film del regista Pietro Marcello della 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Intervenuto durante la trasmissione televisiva Agorà, il parlamentare del Carroccio non ha risparmiato critiche al discorso di ringraziamento in cui l’attore romano ha esternato una chiara posizione umana, sociale e politica sui temi delle Ong e dell’immigrazione e che ha ricevuto sì tanti plausi, ma ha fatto altresì storcere il naso a molti.

Luca Marinelli è stato premiato a Venezia con la coppa Volpi come miglior attore “perché rispecchia un pensiero politico di sinistra dominante nel mondo della cultura” @borghi_claudio #agorarai pic.twitter.com/bg3eOEENLS — Agorà (@agorarai) September 9, 2019

«Prova a dire il contrario e a vedere se lo vinceva quel premio», ha tuonato il deputato leghista, incalzando poi: «Se diceva che andavano controllati i confini e cose di questo tipo quel premio non l’avrebbe mai vinto e lo sappiamo tutti che è così».

«Se lui (Luca Marinelli, ndr) fosse stato uno con idee di destra quel premio non lo vinceva, ma lo sanno tutti, lo sanno tutti», ripete il parlamentare leghista. Il parlamentare della Lega ha infine chiosato: «Il sistema della cultura in giro per il mondo è ipocritamente di sinistra».

La puntualizzazione di Borghi

Ma l’onorevole Claudio Borghi, una volta conclusasi la discussione in studio, ha voluto precisare il proprio punto di vista sulla vittoria di Luca Marinelli con un tweet. «Per la precisione – ha scritto il deputato del Carroccio – ho detto che se fosse stato di destra probabilmente non avrebbe vinto, pur meritandolo».

Per la precisione ho detto che se fosse stato di destra probabilmente non avrebbe vinto pur meritandolo. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) September 9, 2019

Il discorso di Luca Marinelli

«Ho questo premio tra le mani anche grazie a un uomo di nome Jack London che ha creato questo personaggio meraviglioso, un marinaio che cercava la verità – ha detto Luca Marinelli nel discorso di ringraziamento per la vittoria della Coppa Volpi.

«Per questo vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. E grazie anche per evitarci di fare una figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva l’umanità e viva l’amore», ha chiosato l’attore.

Leggi anche: