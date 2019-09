Migranti, il procuratore di Agrigento silura i “porti chiusi”: «I blocchi navali sono inutili»

«Il sequestro delle imbarcazioni è inefficace, perché sono mezzi non utilizzabili per un nuovo viaggio»

È stata accolta con grande attenzione, a Vienna, la relazione del procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. «Le organizzazioni dei trafficanti utilizzano imbarcazioni a poco prezzo – ha detto nel corso dell’audizione all’incontro “Smuggling – traffico di migranti” -. Il sequestro di questi mezzi è inefficace, perché sono mezzi non utilizzabili per un nuovo viaggio».

Invitato come primo relatore, per la riconosciuta esperienza di lotta ai trafficanti di esseri umani, Vella ha aggiunto: «Oggi sempre un efficace contrasto alle organizzazioni di trafficanti di migranti presuppone una lotta da svolgere sulla terraferma non in mare, soprattutto nei Paesi di partenza con la necessaria collaborazione dei Paesi di destinazione. Sono poco utili e difficilmente attuabili i blocchi navali, cioè i tentativi di bloccare in mare l’arrivo delle imbarcazioni cariche di migranti».

L’incontro, in corso al Vienna International Center, ha l’obiettivo di «modificare e migliorare le strategie di contrasto degli Stati contro i trafficanti di esseri umani, intensificando la collaborazione tra gli Stati della diverse regioni del mondo». Ad ascoltare la preziosa esperienza di Vella, i rappresentanti dei 189 Paesi che hanno sottoscritto, nel 2000, la Unodc, la Convenzione di Palermo sul Crimine organizzato transnazionale.

Leggi anche: