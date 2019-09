Migranti, l’Italia assegna un porto sicuro alla Ocean Viking

L’Italia ha assegnato un porto sicuro alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. Dopo sei giorni dal primo soccorso, la nave umanitaria si sta dirigendo verso l’isola di Lampedusa.

In queste ore si sta valutando ora se fare entra l’imbarcazione direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia costiera.

🔴BREAKING The #OceanViking just received instruction from Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) of Rome to proceed to Lampedusa, Italy, which has been designated as Place of Safety for the 82 survivors rescued in two operations. pic.twitter.com/NKIw22dLZy