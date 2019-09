Migranti, maltempo su Ocean Viking: «In 182 soffrono». Nuova richiesta di porto sicuro a Italia e Malta

Ancora una volta la Ong Sos Mediterranée torna a chiedere un porto sicuro per far sbarcare i 182 migranti soccorsi oltre 6 giorni fa dalla Ocean Viking. Una nuova richiesta che diventa ancora più urgente viste le cattive condizioni meteo delle ultime ore.

In questo momento la nave si trova ad est di Linosa, per questo la richiesta di place of safety è stata inoltrata dalla Ong sia a Malta che in Italia. La prima richiesta di porto sicuro risale a venerdì, ma non è ancora arrivata nessuna risposta né da Roma né da La Valletta.

«Uomini, donne e bambini stanno soffrendo per le condizioni meteorologiche avverse», rende noto Sos Mediterranee. E poi sottolinea: «Un salvataggio è completato quando i naufraghi sono stati sbarcati».

UPDATE As a rescue is only complete once survivors are safely disembarked, we have just sent a new request for a Place of Safety to the competent maritime authorities for the 182 people onboard the #OceanViking. Men, women & children are suffering from severe weather conditions. pic.twitter.com/wLyV5AWqEi — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 22, 2019

Anche Medici senza frontiere interviene nuovamente sulla questione con un aggiornamento dalla nave: «Queste 182 persone vulnerabili sono condannate all’incertezza poiché gli Stati membri dell’Unione europea non decidono del loro destino», scrive via Twitter l’organizzazione.

UPDATE: It is a stormy morning on the central #Mediterranean sea. For the 182 vulnerable people onboard #OceanViking, conditions are cramped as they seek shelter from the driving rain, condemned to uncertainty as #EU member states appear ambivalent to their fate. pic.twitter.com/nXAPVIjZCQ — MSF Sea (@MSF_Sea) September 22, 2019

Leggi anche: