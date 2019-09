Ocean Viking va a Lampedusa, scatta il nuovo accordo Ue sulla redistribuzione: 24 in Italia, 58 vanno in altri quattro Paesi

È iniziato alle 23.30 del 14 settembre lo sbarco degli 82 migranti della Ocean Viking a Lampedusa. I naufraghi saranno redistribuiti in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Come riferiscono fonti del governo italiano, da questi Paesi è arrivata l’adesione per accogliere 58 delle 82 persone a bordo.

Ai paesi aderenti potrebbe aggiungersi anche l’Irlanda. Al momento comunque 24 migranti dovrebbero andare in Germani, 24 in Francia, sulla base del meccanismo già anticipato dal ministro dell’Interno tedesco Seehofer. E poi ci sarebbero 8 destinati al Portogallo e 2 in Lussemburgo. L’Italia si farebbe così carico di 24 persone.

Oggi 14 settembre era arrivata l’assegnazione di un porto sicuro da parte dell’Italia, individuato in quello di Lampedusa, dopo sei giorni dal primo soccorso della nave di Sos Mediterranée. Lo sbarco è previsto per la stessa serata di sabato.

🔴BREAKING The #OceanViking just received instruction from Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) of Rome to proceed to Lampedusa, Italy, which has been designated as Place of Safety for the 82 survivors rescued in two operations. pic.twitter.com/NKIw22dLZy — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 14, 2019

«Siamo sollevati», commenta Medici senza frontiere:

🔴BREAKING: le autorità Italiane hanno appena offerto a #OceanViking un porto sicuro di sbarco.



Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a #Lampedusa.@MSF_Sea & @SOSMedIntl sono sollevate. pic.twitter.com/D94brZqBNV — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 14, 2019

È di ieri 13 settembre la notizia delle trattative in corso con Berlino e Parigi sulle ripartizioni. Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha confermato l’intesa in base alla quale la Germania deve accogliere un quarto dei migranti che entrano in Italia dopo un salvataggio in mare e lo stesso – ha sottolineato Seehofer al Sueddeutsche Zeitung – vale per la Francia che dovrebbe accogliere il 25% delle persone sbarcate in Europa.

E sempre di ieri è l’ennesimo appello per uno sbarco immediato di Medici senza frontiere secondo i quali a bordo della nave ci sono persone che hanno subito enormi traumi.

#OceanViking @gab_eminente “Ci sono 82 persone che hanno subito enormi traumi, chiediamo una soluzione rapida per risparmiare loro altre inutili sofferenze. Sappiamo che i Governi #UE stanno cercando un accordo, ma intanto che si facciano sbarcare” https://t.co/hpII8ZC2w4 — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 13, 2019

La reazione dei due ex vicepremier

«Eccoli, porti aperti senza limiti», commenta a caldo l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. E ancora: «Riaprire i porti è un favore agli scafiti. L’Italia torna il CAMPO PROFUGHI d’Europa. Ministri abusivi, che odiano gli Italiani», risponde a Dario Franceschini, leader dell’area dem.

Il nuovo governo riapre i porti, l’Italia torna il CAMPO PROFUGHI d’Europa.

Ministri abusivi, che odiano gli Italiani. pic.twitter.com/5WL7jLnARR — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 14, 2019

«Lavorerò sugli accordi per i rimpatri», ha invece dichiarato Luigi Di Maio da piazza di Pietra dove è in corso la giornata di apertura della Scuola Open Comuni di Rousseau.

