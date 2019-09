Ocean Viking soccorre altre 34 persone, gli 84 migranti a bordo potranno sbarcare?

La nave dell’ong Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere aveva già soccorso l’8 settembre 50 persone al largo della Libia. Al momento il Viminale non ha emesso nessun divieto di accesso, ma nemmeno l’indicazione di un porto sicuro

Ocean Viking, la nave dell’ong Sos Méditerranée e di Medici Senza Frontiere, ha soccorso altre 34 persone, tra cui una donna incinta e un bimbo di un anno. Ora sono 84 i migranti a bordo della nave in attesa di un porto dove attraccare.

Lo scorso 8 settembre l’ong aveva tratto in salvo infatti 50 migranti al largo della Libia, tra cui 12 minorenni e una donna incinta. Mentre ieri, 9 settembre, l’imbarcazione ha accolto a bordo altre 34 persone che si trovavano a bordo della barca a vela Josefa.

Al momento non è arrivata dal nuovo ministro dell’Interno l’indicazione di un porto sicuro. Ma nemmeno il divieto di accesso, prassi quando al Viminale c’era Matteo Salvini. Tutti gli occhi sono puntati su quello che deciderà di fare in merito la ministra Luciana Lamorgese: è la prima prova in tema gestione dell’immigrazione del nuovo governo.

Al momento la ministra ha detto: «Il ministro dell’Interno è sempre operativo, 24 ore su 24. Affronteremo anche questa emergenza se sarà un’emergenza». Intanto resta in mare anche la Alan Kurdi di Sea Eye, a cui Matteo Salvini, nel suo ultimo atto da ministro dell’Interno, ha vietato l’ingresso.

L’imbarcazione, sulla quale un migrante ha tentato di suicidarsi, rimane bloccata aspettando l’indicazione di un porto. La Commissione Ue ha fatto sapere di aver avviato le trattative per la ridistribuzione.

