Ocean Viking, Malta accoglie la donna incinta al nono mese. Attesa per un porto sicuro: a bordo restano 82 naufraghi

La donna incinta al nono mese a bordo della Ocean Viking della ong Sos Mediterranée sarà sbarcata a Malta, dopo che il governo di La Valletta ha accettato di permettere alla donna di partorire in condizioni di sicurezza assieme a suo marito.

Sulla nave restano a bordo 82 persone, salvate lo scorso 8 settembre. Per il loro sbarco la ong è ancora in attesa di una risposta da parte del governo italiano e maltese, dopo aver lanciato la richiesta di un porto sicuro in cui approdare.

UPDATE Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono stati evacuati dalla #OceanViking a #Malta a causa di complicazioni mediche serie. Ancora una volta abbiamo chiesto un porto sicuro per lo sbarco degli altri 82 sopravvissuti. pic.twitter.com/QVJtjSK8l4 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) September 11, 2019

La decisione di evacuare la donna è stata presa in via precauzionale dopo una prima ecografia a bordo: «dettata dalla preoccupazione per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo», hanno chiarito i medici di Msf.

