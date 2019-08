Ocean Viking, emergenza alimentare a bordo: «Cibo per altri 5 giorni» – Il video

«È da 13 giorni che aspettiamo indicazioni dall’Europa per sbarcare in un luogo sicuro le 356 persone (di cui 103 bambini o minori sotto i 18 anni, ndr) soccorse in mare». A parlare è Alessandro Porro di SOS Méditerranée a bordo di Ocean Viking, la nave gestita in collaborazione con Medici Senza frontiere.

Il videomessaggio dalla Ocean Viking Il tuo browser non supporta il tag iframe

I migranti, intanto, «iniziano a preoccuparsi chiedendo “dove andremo?” e “perché siamo fermi da così tanto tempo?”», racconta il soccorritore. Per questo motivo – spiegano – sono stati organizzati «alcuni momenti per raccontare la situazione politica internazionale».

Malta e l’Italia, fino ad ora, non hanno autorizzato lo sbarco nonostante gli allarmi lanciati ripetutamente dalla nave. «Oggi i migranti si sono fatti una doccia, visto che scarseggiano anche acqua e sapone», ha raccontato Porro.

Oltre al peggioramento delle condizioni igieniche a bordo, con conseguente pericolo per lo stato di salute, sulla nave della Ong si è registrata anche una «diminuzione delle razioni alimentari», sufficiente a sfamare i migranti per soli altri 5 giorni.

La rabbia del medico a bordo

Il medico è a bordo della Ocean Viking, da oltre 10 giorni in mare Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Vergognoso e disumano, chiediamo un porto sicuro visto che la situazione peggiora. Abbiamo pasti per appena 5 giorni, prima di intaccare le scorte d’emergenza. Ci sono persone le cui condizioni di salute potrebbero presto diventare critiche fino al punto di dover richiedere un’evacuazione. In quasi due settimane ho curato nella clinica a bordo vittime di violenza sessuale, feriti di guerra e persone che hanno subito brutali percosse, scariche elettriche, torture, perpetrate anche con plastica fusa. Un terzo dei miei pazienti sono minori di 18 anni. Chiedo con forza agli stati europei di ritrovare la loro umanità e porre fine a questa vergogna», queste le parole del medico di Medici senza frontiere Luca Pigozzi.

Minori a bordo di Ocean Viking

«Vivono nel terrore di poter essere riportate in Libia, dove sono state esposte a violenti abusi e detenzione arbitraria. In molti hanno tentato più di una volta la fuga dalla Libia ma sono stati intercettati dalla Guardia costiera libica, finanziata dall’Europa, che li ha riportati nei centri di detenzione. Alcuni sono sopravvissuti a naufragi o bombardamenti. Tutti hanno bisogno di sicurezza. Come medico, non posso accettare le loro inutili e prolungate sofferenze. Quanti traumi ancora i leader europei dovranno imporre a queste persone prima che sia trovata una soluzione umana? Cosa deve succedere prima che reagiscano?» ha concluso.

Foto e video di: Medici senza frontiere e SOS Méditerranée

