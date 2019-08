Salvini firma il divieto di ingresso per Eleonore: a bordo ci sono 101 migranti

Inizia l’ennesimo braccio di ferro con un’altra ong: la tedesca Lifeline non può entrare, sostare e transitare nelle acque italiane

In questi giorni di discussione su se e come formare un nuovo governo a maggioranza Movimento 5 Stelle e Partito Democratico resta ancora in carica il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il leader leghista, forte del suo ruolo, ha firmato la mattina del 27 agosto il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca.

Adesso il provvedimento dovrà essere firmato dai ministri della Difesa e delle Infrastrutture. Fonti del Viminale confermano che il documento è stato già trasmesso a Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli.

La misura arriva a meno di 24 ore dall’annuncio del comandante della nave Eleonore dell’ong Lifeline: il suo equipaggio ha soccorso e recuperato 101 persone. I migranti si trovavano a bordo di un gommone che stava imbarcando acqua al largo della Libia.

Sullo stesso tema: