Ocean Viking in stallo con 356 persone a bordo, l’allarme a forma di cuore: «Naufraghi faticano a mangiare»

13 giorni in mezzo al mare e un tracciato a forma di cuore. La Ocean Viking, nave impegnata in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale gestita da Sos Mediterranèe e Medici senza frontiere, è in stallo tra Malta e Lampedusa con a bordo 356 persone, di cui quasi un terzo minori.

E invece della solita rotta a zig-zag tipica della standing by position, il comandante della nave, norvegese, ha deciso di tracciare una rotta a forma di cuore. «Non è stato pianificato a livello organizzativo, ma era solo un modo “leggero” per la nave per inviare un messaggio dopo tutti questi giorni di stallo in condizioni difficili a bordo», spiegano a Open da Sos Mediterranèe.

Foto/Msf

Il clima a bordo è «sempre più teso», testimoniano i racconti dalla nave. La nave ha «richiesto formalmente a Italia e Malta di prendere il coordinamento e assegnare alla nave un porto sicuro», dicono le due ong. Ovunque, tranne che in Libia, ha detto il capomissione Nick Romaniuk. Malta si è negata, l’Italia non risponde e le due organizzazioni stanno interessando «anche gli altri stati europei nel tentativo di trovare una soluzione tempestiva che garantisca lo sbarco in un porto sicuro per tutte le persone soccorse».

La disponibilità della Francia

Come già per la Open Arms, la Francia ha fatto sapere di essere pronta ad accogliere alcuni dei migranti che si trovano a bordo. «Ci impegniamo allo stesso livello della Open Arms per garantire che possano sbarcare al più presto le persone che si trovano su queste navi», ha detto ieri il ministro dell’Interno, Cristophe Castaner.

Abbiamo a bordo 356 sopravvissuti, 356 vite che chiedono umanità ❤️

Abbiamo bisogno al più presto di un porto sicuro di sbarco.#OceanViking

Il numero delle persone che la Francia potrebbe accogliere sarà, dice Castaner, «proporzionale», quindi anche più delle 40 previste per i migranti sbarcati dalla nave della ong spagnola.

La cognizione del tempo

«Uomini, donne e bambini continuano a vivere in uno spazio ristretto», spiega in un video Luca Pigozzi, medico di Msf a bordo della Ocean Viking. «Perché non ci stiamo muovendo?», «Torneremo in Libia?», sono tra le principali domande che i sopravvissuti rivolgono agli operatori di Msf e Sos Mediterranèe.

Ocean Viking MSF

La maggioranza dei sopravvissuti racconta di aver subito detenzione arbitraria, estorsioni e violenze in Libia e mostra i segni delle torture. «Ci sono anche le vittime del conflitto armato in Libia, feriti di guerra che vengono curati nella clinica a bordo», spiega Msf.

Nel mezzo del Mediterraneo «le persone stanno perdendo la cognizione del tempo, faticano perfino ad identificare gli orari per mangiare o per pregare», continua il dottor Pigozzi di Msf.

Non hanno un orologio. Le giornate trascorrono tutte uguali le une alle altre. «È difficile per loro capire ciò che sta accadendo, proviamo a spiegarlo con l’aiuto del nostro mediatore interculturale». La sera è uno dei momenti più delicati: «Riuscire a trovare un posto sul ponte dove tutti possano dormire non è facile».

Ocean Viking Alice

«Questa situazione non è normale. E non fa parte della nostra missione, restare per giorni in mare con queste persone a bordo», aggiunge Alice, soccorritrice di Sos Mediterranèe, in un altro video. «La nostra missione è fare salvataggi. Dobbiamo far sbarcare queste persone in un porto sicuro. La nostra è una missione di emergenza, di certo non possiamo gestire questa situazione per settimane». Le persone dormono a terra ammassate. «Abbiamo un numero limitato di docce e l’acqua è limitata».

«È vergognoso oltre che disumano», dice Pigozzi. «Chiediamo al più presto un porto sicuro perché queste persone possano toccare terra e finalmente trovare una condizione di sicurezza e umanità».

