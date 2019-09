Voli di Stato, la Corte dei Conti archivia i fascicoli contro Salvini

I 35 voli effettuati in 14 mesi da ministro dell’Interno non rappresentano un «uso indebito». Ritenuta comunque «illegittima» la scelta di consentirne l’utilizzo

20 voli con aerei della Polizia di Stato, 14 voli con elicotteri delle stesse autorità e un volo con un aereo appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. È questo il conteggio dei voli effettuati da Matteo Salvini con velivoli di Stato durante i 14 mesi da ministro dell’Interno, e che secondo la Corte dei Conti del Lazio non rappresentano un «uso indebito».

Le autorità giudiziarie hanno dunque disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Salvini, e il fascicolo è stato inoltrato alla procura di Roma per quanto di sua eventuale competenza. La Corte ha comunque ritenuto «illegittima» la scelta di «consentire l’uso dei menzionati velivoli per la finalità di trasporto aereo del Ministro e del personale al seguito».

A porre l’attenzione sul fatto era stata La Repubblica, che in un’inchiesta del 14 maggio, titolata “Il capitano volante“, aveva ricostruito «una ventina di questi decolli top secret». All’epoca Salvini aveva risposto commentando di essere il «ministro dell’Interno costato meno allo Stato nella storia della Repubblica italiana».

I giudici contabili nei mesi scorsi avevano avviato un fascicolo esplorativo per verificare se vi fosse stato uno spreco di risorse pubbliche legato ad un uso improprio degli aerei da parte dell’ex ministro.

Per la magistratura contabile – che ha trasmesso il fascicolo, «per quanto di competenza, alla procura di Roma – non sono emersi dall’istruttoria elementi sufficienti per sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa», si legge nel dispositivo.

Quanto si legge negli atti della Corte conferma l’assenza di eccessi nelle spese di Salvini in merito ai trasporti presi in considerazione. «I costi sostenuti per tale finalità – si legge – non appaiono essere palesemente superiori a quelli che l’Amministrazione dell’Interno avrebbe sostenuto per il legittimo utilizzo di voli di linea da parte del Ministro e di tutto il personale trasportato, al suo seguito».

Escludendo che sia possibile dimostrare «la sussistenza di un danno erariale né a fortiori, di procedere a una sua quantificazione», e ritenendo che «non sussistano elementi sufficienti a sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa», la Corte ha archiviato l’istruttoria.

