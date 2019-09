Anche l’ultimo sondaggio conferma: governo con poca fiducia, era meglio il voto. Ma…

È stata la scelta migliore dar vita al governo Conte due? Anche secondo l’ultimo sondaggio, pubblicato questa mattina su Repubblica, coordinato da Ilvo Diamanti, no: il 54% ritiene che sarebbe stato meglio andare subito a votare contro il 42% che dice che è stata la scelta preferibile.

La Lega resta il primo partito d’Italia e ha dieci punti più del Pd: per il partito di Salvini la stima e del 32.5% contro il 22.3% dei Dem, mentre il MoVimento 5 Stelle è al 20,8%. Dietro Fratelli d’Italia al 7.4, Forza Italia al 6.5 Liberi e Uguali/La Sinistra al 3.1 e +Europa al 2.5.

Per quanto riguarda l’aspettativa di vita del governo, solo il 22% ritiene che arriverà fino al termine della legislatura. Quale sarebbe l’alleanza di governo preferita? Quella tra Salvini e Meloni prevale di poco su quella attuale, M5s-Pd-LeU, 43 contro 41.

Per quanto riguarda il gradimento dei leader sempre avanti Giuseppe Conte. Ma in due mesi l premier ha perso nove punti, da 64 a 55. Salvini ne ha persi otto, da 54 a 46 e Di Maio dieci, da 45 a 35. Lo supera in classifica Zingaretti che ne ha guadagnati due da 39 a 4.

Come in ogni altro sondaggio di queste settimane in coda alla classifica del gradimento ci sono Matteo Renzi (che comunque guadagna due punti, da 23 a 25) e Beppe Grillo (anche lui ne riprende due, da 21 a 23). Dopotutto se non si è andati al voto e si è fatto il governo giallorosso il merito, o la colpa, è innanzitutto loro.

