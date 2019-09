L’account Instagram di Acqua Vitasnella è stato «hackerato». Foto sostituite con immagini di nudo

Per aver violato l’account verificato su Instagram non hanno violato solo la password

Cercate l’account Instagram con Google e trovate quello ufficiale e riconosciuto da Facebook, ma in questo momento al suo interno non troverete post e video del marchio italiano. Qualcuno ha letteralmente preso possesso dell’account – qualcuno direbbe che è stato «hackerato», ma è più corretto dire «violato» – sostituendo tutte le foto con immagini di nudo.

L’attuale account Instagram ufficiale di Acqua Vistasnella (@acquavitasnella)

Anche l’immagine del profilo è stata sostituita con quella di due seni disegnati in un post-it fucsia, così come la bio che diventa «Love your boobs (•)(•)».

La ricerca Google conferma che è l’account ufficiale.

I gestori se ne sono accorti tanto da annunciare nella loro pagina Facebook ufficiale l’avvenuta violazione:

Il nostro account Instagram @acquavitasnella è stato hackerato. Cercheremo di risolvere l’inconveniente il prima possibile.

Il post ufficiale di Acqua Vitasnella che annuncia la violazione.

A quanto pare chi ha ottenuto il controllo dell’account ha violato non solo la password, ma avrebbe superato anche la verifica dei 2 fattori.