Catania, gli ausiliari del traffico beccati mentre acquistano frutta con l’auto di servizio – Il video

Le immagini sono chiare. Si vedono tre operatori stradali, in divisa, fermarsi con l’auto di servizio per acquistare della frutta da un rivenditore su strada.

Aperta indagine interna

Chi dovrebbe far rispettare le norme, come si vede dal video, non solo parcheggia l’auto di servizio in mezzo alla strada ma finisce anche per sottrarsi ai propri doveri.

Un comportamento che, dopo la denuncia sui social, non è passato inosservato e che, a seguito di un’indagine interna disposta dal sindaco di Catania Salvo Pogliese e dall’assessore alla Polizia locale Alessandro Porto, ha consentito al comandante della Municipale di individuare i tre operatori stradali che adesso, segnalati all’ufficio disciplina, rischiano sanzioni, così come previsto dal regolamento.

L’amministrazione – si legge sulla nota diramata dall’ufficio stampa del comune di Catania – «deplorando senza esitazioni l’episodio, riconferma la propria linea ferma e decisa di contrasto all’illegalità e all’abusivismo commerciale ringrazia i cittadini che collaborano concretamente a questa finalità».

Auto della Polizia locale sul marciapiede

La pagina Inciviltà a Catania, che ha diffuso per prima questo video, in passato ha già denunciati fatti simili. Ad esempio, il 25 agosto scriveva: «Tripletta: marciapiede, scivola e strisce pedonali. Cosa ci aspettiamo da una città dove chi deve far rispettare le regole le infrange con tanta tracotanza?». E la “protagonista” della foto incriminata è una volante della Polizia locale.

