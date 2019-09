I Simpsons non hanno predetto l’incontro tra Greta Thunberg e Trump: Lisa aggiunta con un fotomontaggio

Il fotogramma dell’incontro indiretto e a breve distanza tra Greta Thunberg e Donald Trump è diventato un meme. Il volto di Greta, schifata dall’arrivo del Presidente americano, si presta molto a diventarlo:

Il fotogramma di Trump e Greta destinato a diventare un meme.

I fan dei Simpsons – e non solo – ricordano le battaglie di Lisa a favore dell’ambiente e del suo caratterino deciso e in certi casi emotivo, come è successo a Greta durante il suo discorso al summit delle Nazioni Unite:

Greta durante il suo discorso, foto tratta dal meme trattato in questo articolo.

Da qualche giorno circola un meme creato apposta per far credere che i Simpsons prevedano il futuro.

Il meme diffuso online con il quale si vuole far credere che l’incontro tra greta e Trump fosse stato predetto dai Simpsons.

L’immagine di Trump e Lisa: falsa!

Nel meme troviamo un fotogramma estremamente somigliante alla foto in cui si nota Greta irritata dall’entrata di Trump in sala.

L’immagine del meme. Un falso.

Il fotogramma di Donald Trump usato per il fotomontaggio proviene da una puntata del 2016 dove Lisa non era presente:

Un articolo del 2016 con l’immagine di Trump usata nel meme. Lisa non c’era.

Come possiamo ben notare, per il meme è stata ritagliata la parte sinistra del fotogramma dove si nota il logo dei Repubblicani ed è stata allungata la parte destra ottenendo lo spazio necessario per inserire il volto di Lisa Simpsons. Inoltre, è possibile vedere nel dettaglio come i contorni di Lisa siano pieni di errori rispetto a quelli di Trump nello sfondo blu:

I pixel evidenti nel profilo di Lisa.

La figura di Lisa è stata prelevata da siti come Fanpop.com, al contrario e con lo sfondo bianco che conferma i pixel bianchi presenti nel contorno di lei nel falso meme:

L’immagine di Lisa è stata riflessa orizzontalmente e ritagliata dallo sfondo bianco originale.

Il meme originale

L’immagine ritoccata con Trump e Lisa è stata aggiunta in seguito per dar forza al meme. Su Reddit troviamo la base originale:

Il meme originale prima del fotomontaggio.

Il giornale dal film

Nel meme originale la prima pagina del giornale.

Si tratta di un fotogramma del film del 2007 dove la giovane ragazzina si occupava di uno scandalo ambientale legato alle scorie nucleari e Homer.

Nel film il Presidente degli Stati Uniti era interpretato da Arnold Schwarzenegger, com possiamo leggere dalla trama su Wikipedia:

La strada per la discarica però è sfortunatamente piena di traffico. Homer non ha voglia di aspettare e getta il silo nel lago inquinandolo maggiormente. Il responsabile dell’Ente Protezione Ambientale (EPA) Russ Cargill, constatando che Springfield sia una minaccia per l’ambiente, propone cinque soluzioni drastiche per risolvere il problema e il presidente degli Stati Uniti (con le sembianze di Arnold Schwarzenegger) ne sceglie una (a caso) che consiste nel “rinchiudere” Springfield in un’enorme cupola di vetro trasparente (parodia di The Dome), per evitare che l’inquinamento dilaghi. I cittadini intrappolati cercano in tutti i modi di uscire, ma ogni tentativo risulta vano.

Il Presidente nel film era Schwarzenegger, non Trump.

Lisa sul palco

L’immagine di Lisa che interviene dal palco, e sopra in’impalcatura, riguarda ancora il film del 2007.

L’immagine di Lisa durante un discorso dal palco usata nel meme.

Si tratta del momento in cui Lisa mostra un grafico – dal titolo «Pollution in lake Springfield» – per spiegare ai suoi concittadini il problema dell’inquinamento del lago. L’impalcatura gli serviva per elevarsi fino al punto più in alto del grafico.

Ancora una volta i Simpsons non hanno predetto il futuro.