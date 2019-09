Fridays for future, la foto del bidone della spazzatura non è stata scattata a Roma o Milano: è Napoli

Una foto scattata a Roma e Milano? No, ovviamente, ma alcuni utenti non controllano e vogliono crederci

Ci segnalano una foto che viene scambiata per le manifestazioni Fridays for future di Roma di venerdì 27 settembre 2019. Al momento troviamo un post Facebook che ne parla, il seguente:

Manifestazione per l’ambiente… Roma 27 Settembre 2019 Vi piace?

Uno dei post dove viene pubblicata una foto che non è stata scattata a Roma il 27 settembre 2019.

Secondo la pagina Facebook Milan4News si tratterebbe di Milano:

Il post dove si sostiene sia scattata a Milano.

Via Toledo, Napoli

La foto non è stata scattata a Roma o a Milano. In una delle segnalazioni ricevute, Lorenzo ci fornisce immediatamente la risposta:

Innanzitutto non ci sono né bandiere ne striscioni o cartelli. Inoltre si tratta di via toledo a Napoli il che mi fa pensare che possa essere una foto di un giorno qualsiasi.

Controllando velocemente con Google Street View troviamo il luogo esatto:

Il negozio Kiko, la pizzeria, il negozio di scarpe e il bidone combaciano.

La foto è stata scattata a Napoli? Certamente e già in precedenza altri utenti, come leggiamo in questo post del 27 settembre alle ore 19:

Silvana Campese: È foto trita e ritrita di ciò che succede in via Toledo e non solo lì, a Napoli. Ormai da anni! Ciò non toglie che molti manifestanti anche oggi hanno lasciato per strada i segni del loro passaggio, ma erano tantissimi e si sa che i cestini per i rifiuti sono piccoli e non abbondano. Comunque nelle scuole di sta cercando di educare persino alla scuola dell’infanzia! Collaboriamo ognuno come meglio può!

Il post di Roberto che riportava le dichiarazioni di altri che indicavano già nel pomeriggio che si trattava di via Toledo a Napoli.

Quando è stata scattata?

Possiamo circoscrivere un periodo grazie a un piccolo dettaglio, ossia il volantino dell’Euronics presente in basso a sinistra:

Il volantino Euronics Tufano presente a terra nella foto scattata in via Toledo a Napoli.

Dal sito Volantinofacile.it possiamo consultare il volantino Euronics Tufano che risulta identico e fa riferimento a due date dove le offerte risultano valide, ossia dal 27 settembre 6 ottobre 2019. Tuttavia questo genere di volantini non vengono diffusi il giorno stesso in cui viene lanciata l’offerta e dunque circola da diversi giorni prima di venerdì 27 settembre 2019.

Un altro particolare, come evidenziato da Lorenzo, è che non ci sono elementi che riconducano alla manifestazione Friday for future appena trascorsa e che si era tenuta nei pressi del museo archeologico nazionale e piazza Cavour partendo da piazza Garibaldi, zone un po’ distanti da via Toledo. Ecco il percorso nel dettaglio:

Il raduno per i manifestanti era fissato alle 9,00 in Piazza Garibaldi. Da lì il corteo si è mosso per le strade del centro, passando per Corso Umberto e muovendosi in direzione Via Monteoliveto, Piazza Dante, fino al Museo Archeologico Nazionale.

La foto circolava già alle ore 16:29 di venerdì 27 settembre 2019 e non si riscontrano pubblicazioni precedenti:

Il post di Maria del 27 settembre 2019 alle ore 16:29.

La foto venne condivisa successivamente dalla pagina Voce di Napoli alle ore 17:12 del 27 settembre: