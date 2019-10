Portogallo, il premer socialista Costa vince le elezioni: verso la conferma dell’alleanza tutta a sinistra

Più che una riconferma, per Antonio Costa è un riconoscimento effettivo. Al 90% degli scrutini compiuti, il premier portoghese Antonio Costa vince le elezioni con il 37,14% delle preferenze, migliorando di quasi 5 punti percentuali il risultato del 2015.

Nella precedente tornata elettorale, il Partito Socialista (centrosinistra) non aveva vinto le elezioni, portate a casa invece dai socialdemocratici (partito di destra, attualmente neoliberale), ma era riuscito a governare grazie all’alleanza con piccoli gruppi di estrema sinistra, il Blocco di Sinistra e il Cdu dei comunisti ed ecologisti.

La geringonça (l”accozzaglia”, come hanno definito quell’alleanza i partiti conservatori) potrebbe ora tornare al governo, dato che i risultati finali non permettono a Costa di governare da solo. La conquista di 100 su 230 seggi garantisce ai socialisti ampio margine per rinegoziare un’alleanza con le piccole parti.

Antonio Costa è sopravvissuto anche allo scandalo scoppiato poco tempo prima delle elezioni, che lo vedrebbe coinvolto come informato dei fatti nel furto di armi nella base militare di Tancos, avvenuto nel 2017.

I risultati

Il Partito socialdemocratico di Rui Rio arriva secondo con il 22,6% delle preferenze. Al terzo posto il Blocco al 9,7% e al quarto posto il Cdu, al 7,8%. I nomi dei partiti presentano tutti una parallasse semantica, rimasta dai tempi della rivoluzione (25 aprile 1974), quando non c’era il coraggio per formare un partito dichiaratamente di destra.

Il centrosinistra dei socialisti ha vinto in 15 dei 20 distretti. Il centrodestra si afferma nella Leira, in Villa Real, in Bragança e in Viseu al nord, e nell’isola di Madera. Le isole Azzorre, invece, dove gli scrutini si sono chiusi attorno alle 22, vanno ai socialisti.

Portugal, plurality of vote per electoral district.



Centre-left PS (S&D) was the most voted party in 15 out of the 20 national electoral districts, an increase of 8 compared to the 2015 parliamentary election. pic.twitter.com/A2NQALQN1v — Europe Elects (@EuropeElects) October 7, 2019

Verso la geringonça

L’alleanza tra il centrosinistra di Costa e la sinistra estrema del Blocco e del Cdu ha ottenuto buoni risultati negli ultimi 4 anni al governo, trascinando il Paese fuori dalla crisi e aprendo a soluzioni alternative in tema immigrazione (forti anche dell’esperienza dei retornados dalle colonie).

I consensi sono aumentati grazie alla capacità di conciliare una politica economica filo-europea con una politica sociale in grado di salvare pensioni, misure sociali e aiuti alle classi più svantaggiate – migliorando il potere d’acquisto alla classe media (fortemente impoverita dai piani d’assistenza europei) e non lasciando che la Troika diventasse l’incubo di un Paese messo in ginocchio dal 2008.

Il Portogallo, dopo un duro periodo di austerità imposta sui conti, dopo che nel 2011 chiese aiuto a Fmi, Ue e Bc, in un contesto in cui si registravano 52 fallimenti al giorno, è riuscito a uscire dal “programma di assistenza” che provocò privatizzazioni forzate delle industrie, consegnate a prezzi stracciati a multinazionali.

Buona parte della situazione economica, tra l’altro, nonostante il cambio di profilo dell’economia, è basata sul turismo e sui servizi. Il lavoro per la rinascita del Portogallo non è ancora finito, e l’andamento è ancora vulnerabile a fattori esterni.

Leggi anche: