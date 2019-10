Halle, sparatoria davanti alla sinagoga: l’attentatore ha filmato la strage in 35 minuti

L’uomo accusato di aver attaccato una sinagoga in Germania avrebbe trasmesso i momenti della sua furia sulla piattaforma di video streaming live Twitch. Un filmato lungo 35 minuti dove l’attentatore, parlando in inglese, si è autodefinito un negazionista dell’olocausto.

The moment one of the Halle attackers tries to enter the synagogue. #NotConfirmed #SickPerson pic.twitter.com/G61jw077Wx

Prima di sparare avrebbe urlato: «La radice di tutti i problemi sono gli ebrei». L’uomo si è anche scagliato contro il femminismo che ha accusato essere «la causa del calo di tassi di natalità in Occidente».

BREAKING: 35-mins of head-mounted camera footage of #Halle #Germany shooting was posted on video game site, showing first-person footage of his ammo and the shooting similar to that of NZ attack. Shooter says in English prior to shooting: The “root of all problems are the Jews.” pic.twitter.com/d1QZyAqBD4