Napoli, il rinnovo di Mertens è sempre in dubbio. E Milik chiede il doppio, il punto

Bello ritornare in campo in una gara ufficiale! Bellissimo indossare di nuovo la maglia della mia squadra per questa importante vittoria! Sono felice. Forza Napoli! 💙 Jak miło wrócić na boisko! A jeszcze lepiej znów założyć koszulkę drużyny przy okazji wygranego meczu. Jestem szczęśliwy. Forza Napoli Sempre💙 How nice to be back on the pitch in an official match! And how nicer to wear my team's shirt again for this important win! I'm happy. Forza Napoli!💙