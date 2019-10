Riverdale, l’omaggio a Luke Perry (con Shannen Doherty)

Per “i meno giovani” era il “bello e dannato” di Beverly Hills 90210, per i più giovani era il papà di Archie Andrews nella serie Riverdale. Luke Perry ha saputo unire e far innamorare di sé più generazioni.

La sua morte improvvisa avvenuta lo scorso marzo ha sconvolto i fan, ma soprattutto i colleghi che stavano girando al suo fianco le nuove puntate della serie. La quarta stagione di Riverdale, sbarcata in Usa il 9 ottobre, non poteva che iniziare con una puntata in ricordo di Luke Perry.

Una puntata commovente in cui il personaggio si fonde con la persona reale e il ricordo dei protagonisti della serie diventa l’omaggio degli attori al collega. A fare da ponte tra queste due dimensioni Shannen Doherty, Brenda di Beverly Hills 90210, che con Luke ha condiviso il set e una profonda amicizia.

L’addio a Fred (spoiler)

Shannen diventa la donna che Fred si ferma ad aiutare in strada e viene così travolto da una macchina in corsa, incidente in cui perde la vita. Archie conosce Shannen quando va a visitare il luogo in cui è morto il padre e la vede posare lì dei fiori. La donna invita Archie e i suoi amici a unirsi a lei in una preghiera per Fred che si trasforma così in una preghiera per Perry.

E poi la parata, il necrologio letto da Fp, Hiram e Hermione, sono tutti omaggi reali in un episodio che si intitola “In Memoriam”. Fino alla scena finale: nel garage degli Andrews dove clip e foto di Fred si alternano a quelle di Dylan e a quelle di Luke Perry.

