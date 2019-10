Elezioni in Ungheria, sconfitta per Orban: perde la capitale Budapest

Viktor Orban ha perso il controllo di Budapest e di più della metà dei capoluoghi dell’Ungheria, chiamata al voto per le amministrative. È quanto emerge dai dati provvisori pubblicati sul sito dell’Ufficio elettorale nazionale (Nvi), relativi a circa il 75% delle schede scrutinate.

A Budapest, dove è stato scrutinato il 62% delle schede, è in vantaggio il candidato dei Verdi, Gergely Karacsony, con il 50,4% dei voti, secondo il sindaco uscente Istvan Tarlos (44,6%).

Hungary: Lili Bayer (POLITICO Europe) reports that Fidesz/KDNP (EPP) candidate Tarlós concedes defeat to the candidate of the opposition, Karácsony (MSZP|DK|Momentum|LMP|P-S&D|RE|G/EFA) in today's Budapest mayoral election. Fidesz is the party of Viktor Orbán. #Budapest #Hungary