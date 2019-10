Catalogna, ancora proteste: centinaia i feriti, decine i voli cancellati. E ci sono i primi arresti – Le immagini

Secondo giorno di proteste durissime in tutta la Catalogna, cominciate dopo le condanne decise ieri dalla Corte Suprema spagnola contro i leader indipendentisti catalani. L’obiettivo, per i manifestanti, è quello di paralizzare le vie di comunicazione e gli hub aeroportuali, proprio come hanno agito ad Hong kong i dimostranti nella “protesta degli ombrelli”.

Negli scontri con i mossos d’esquadra – la polizia catalana – sono rimaste ferite oltre un centinaio di persone, il bilancio continua ad aggravarsi di ora in ora. Al momento si contano 131 tra i manifestanti e 40 tra gli agenti. Sono anche scattate le manette per le prime tre persone.

All’aeroporto di Barcellona, El Prat, sono stati sospesi 45 voli sui mille in programma. E dozzine di persone hanno occupato anche alcuni snodi nevralgici della rete autostradale provocando blocchi e disagi nella circolazione dei mezzi.

La protesta è corsa anche sui social, dietro l’hashtag “Tsunami Democratic”. Il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per individuare i responsabili dell’organizzazione della protesta che ieri ha occupato e paralizzato lo scalo di Barcellona.

