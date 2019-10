Catalogna, in carcere gli indipendentisti: 13 anni di prigione all’ex vicepremier Oriol Junqueras

Vanno dai 9 ai 13 gli anni di carcere le condanne della Corte suprema spagnola ai 12 leader indipendentisti catalani tra i quali c’è l’ex vicepremier Oriol Junqueras. Sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione e appropriazione indebita, come scrivono i media spagnoli. Non è stata riconosciuta, invece, la colpevolezza per il reato di ribellione per il quale l’accusa aveva chiesto 25 anni.

Tredici gli anni di prigione per il presidente di Esquerra Republicana de Catalunya Oriol Junqueras.

I fatti

I leader catalani erano finiti nel mirino della giustizia per la proclamazione d’indipendenza del parlamento catalano dell’ottobre 2017.

Il 2 novembre 2017 Oriol Junqueras – leader della Sinistra repubblicana catalana, secondo partito della scena indipendentista – in seguito alla dichiarazione unilaterale dell’indipendenza catalana, è stato arrestato insieme ad altri consiglieri del governo catalano destituito, con le accuse di ribellione e sedizione per la loro presunta responsabilità nella dichiarazione d’indipendenza e l’uso improprio dei fondi pubblici nel referendum dell’ottobre 2017.

Il processo

In nove sono stati condannati al carcere, con l’accusa di sedizione, mentre altri tre per disobbedienza (e, dunque, non finiranno dietro le sbarre). Il processo è durato quattro mesi, durante i quali sono stati ascoltati almeno 400 testimoni, fra cui lo stesso premier di allora, Mariano Rajoy, del Pp.

I 12 imputati sono, oltre a Junqueras e Forcadell, l’ex portavoce del governo Jordi Turull, gli ex ministri Raul Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Santi Vila e Joaquim Forn e i due leader indipendentisti Jordi Sànchez e Jordi Cuixart. Invece, non sono stati processati, perché riparati all’estero, l’ex leader della Generalitat, Carles Puigdemont e altri cinque esponenti catalani.

Su Twitter l’ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, in “esilio” all’estero, si dice «sdegnato».

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019

