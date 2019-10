Dopo il malore di Salvini, da Renzi arriva “un abbraccio”: «Per tornare a litigare subito»

Lo spirito di fair play del dibattito in tv da Vespa a Porta a porta tra i due Matteo, Renzi e Salvini, è tornato anche subito dopo il malore che ha colpito il senatore leghista, costretto a un rapido ricovero in ospedale a Monfalcone per una colica renale.

Un abbraccio a @matteosalvinimi e l’augurio di rimettersi in forma presto. Per tornare a litigare subito, naturalmente — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 16, 2019

Su Twitter Renzi ha colto la palla al balzo con un tweet: «Un abbraccio a Matteo Salvini e l’augurio di rimettersi in forma presto». Ma in questo afflato di buoni sentimenti, Renzi prova a correggere un po’ il tiro: «per tornare a litigare subito, naturalmente».

